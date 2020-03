Warframe komt naar de Playstation 5 en Xbox Series X

De gratis looter shooter Warframe komt naar de consoles van de volgende generatie.

Dit heeft Leyou, het moederbedrijf van ontwikkelaar Digital Extremes, aangekondigd in de laatste jaarresultaten. Dit komt naar voren in de volgende quote:

“….On the other hand, the Group was preparing to expand Warframe to more platforms, such as the next-generation consoles and other devices, to hedge the risk of contracting new users on consoles.”

Leyou geeft in hetzelfde document aan om de tegenvallende jaarcijfers, mede veroorzaakt door de afnemende verkoop van consoles, weer worden rechtgetrokken als de next generation op de markt zal zijn.

Warframe werd in 2012 uitgegeven voor de PC. Een jaar later volgde een release op de Playstation 4 en een jaar daarna kwam het spel ook naar de Xbox One. In 2018 kwam Warframe ook naar de Nintendo Switch.