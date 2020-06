Vrouwelijke Lombax zal speelbaar zijn in Ratchet & Clank: Rift Apart

Ontwikkelaar Insomniac Games is druk bezig met onder andere een nieuwe Ratchet & Clank. De studio heeft onlangs aangekondigd dat de vrouwelijke Lombax uit diens aankondigingstrailer speelbaar zal zijn.

Het gaat om de grijsgekleurde nog naamloze Lombax die Clank aan het einde ontmoet. Via Twitter kondigde Insomniac aan dat zowel zij als Ratchet speelbare personages worden. Wellicht zal zij afkomstig zijn uit een andere dimensie, aangezien dat het centrale thema van Rift Apart lijkt te zijn. Ratchet & Clank: Rift Apart zal uitkomen voor de PS5. Er is op dit moment nog geen releasedatum.