Vrouwelijke Lombax in Ratchet & Clank is speelbaar personage

Het nieuwe personage uit Ratchet & Clank die we heel kort in de trailer voorbij zagen komen, is een speelbare personage.

Dit liet ontwikkelaar Insomniac Games weten op Twitter.

Play as Ratchet AND a mysterious new female Lombax from another dimension. #RatchetPS5 #RiftApart pic.twitter.com/aMDSAB77iG — Insomniac Games (@insomniacgames) June 16, 2020

Fans hebben nog geen idee wie het personage is, maar noemen haar Ratchette. Sommige denken dat ze familie van Ratchet is, terwijl andere denken dat het een vrouwelijke versie van de held is, maar dan uit een andere tijdslijn. Dit omdat er meerdere dimensies in de game zitten.

Het is echter nog niet bevestigd door de ontwikkelaar. Ratchet & Clank: Rift Apart is nog niet voorzien van een releasedatum, maar komt exclusief naar de PlayStation 5.