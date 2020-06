Vorm je eigen droomteam in de nieuwe F1 2020 My Team-modus

Vandaag geeft Codemasters een gedetailleerde blik op My Team, een splinternieuwe, innovatieve spelmodus in F1 2020.

De unieke coureur-en-manager-ervaring staat centraal in deze modus, die spelers nóg dichter bij de wereld van F1® brengt. Het team dat de speler opbouwt neemt als elfde team plaats naast de gevestigde renstallen in de 2020 line-up.

Creëer jouw F1-team

Spelers beginnen met het creëren van hun eigen coureur en het kiezen van een unieke visuele identiteit. Dit doen zij door een livery te selecteren en een kleurenschema en logo te ontwikkelen. Vervolgens krijgen ze de vrijheid om een sponsor naar keuze te tekenen. Deze biedt hen de mogelijkheid voor de financiering van een motorleverancier en een tweede coureur uit het rijdersveld van de F2™ van het 2019-seizoen. Als de krabbel eenmaal is gezet begint het team in een bescheiden omgeving, met geringe mogelijkheden en een gelimiteerde hoeveelheid apparatuur. De speler krijgt verantwoordelijkheid over de faciliteiten en kan deze verbeteren, om uiteindelijk uit te groeien tot een volwaardig, professioneel F1®-team dat de uitdaging om kampioen te worden aangaat. Er is geen ruimte voor onderlinge rivaliteit als je ook de baas van het team bent.

Start van het seizoen

Voordat de auto wordt onthuld komen spelers in aanraking met de media om verschillende vragen te beantwoorden, die bijvoorbeeld betrekking hebben op de prestaties van de auto en voorspellingen voor specifieke races. De antwoorden hebben directe impact op de initiële kracht van de auto, dus spelers moet goed nadenken over hun antwoorden. Als de sessie eenmaal is afgerond wordt de auto officieel onthuld middels een cinematische trailer.

Manage jouw team

Een ander aspect waar de speler zich buiten een raceweekend op moet focussen is het managen van het team gedurende de week. De manier waarop zij managen, taken toewijzen en de beschikbare tijd indelen heeft invloed op alles voor het aankomende Grand Prix. Vul de tijd bijvoorbeeld in om activiteiten van het personeel te managen, inkomsten te genereren en om het team gemotiveerd te houden. Gedurende het seizoen vinden er verschillende evenementen plaats die prestaties kunnen bevorderen. Teamactiviteiten hebben vaak zowel voordelen als nadelen. Als de speler een coureur op trainingskamp stuurt kan dit een nadelig gevolg hebben, zoals minder beschikbare tijd om te investeren in sponsoren.

Contracteer de juiste coureurs

My Team stelt spelers in staat om te onderhandelen op de rijdersmarkt, wanneer zij op zoek gaan naar een tweede teamlid. Vergelijk F1 en F2-coureurs op basis van Experience, Racecraft, Awareness en Pace, en leg hun marktwaardes en toegevoegde waarde voor het team naast elkaar. Alle statistieken en vaardigheden van de coureur zijn gebaseerd op gedetailleerde data uit de echte wereld van de afgelopen vijf seizoenen in F1® en F2™. Coureurs krijgen bovendien updates voor hun statistieken gedurende het seizoen. Deze updates worden direct in de game geïmplementeerd, op basis van hun prestaties tijdens de echte Grands Prix.

Lee mather F1 Franchise Game Director bij Codemasters laat in een reactie weten:

“My Team is een modus die bij zowel de community als de studio al een langere tijd op het verlanglijstje stond’ zegt Lee Mather’. My Team slokt de speler op in de wereld van F1® met een unieke ervaring die inzoomt op de coureur-manager-ervaring. We zijn ervan overtuigd dat onze spelers deze nieuwe feature gaan waarderen.”

Paul Jeal, F1® Franchise Director bij Codemasters, voegt daar aan toe:

“Het is een leerzame ervaring om te werken met data uit de echte wereld om de coureursstatistieken te ontwikkelen. Deze gaan discussies veroorzaken en we weten dat onze spelers uren bezig gaan zijn met het praten over deze statistieken. We kunnen niet wachten om te zien hoe de statistieken evolueren naarmate het seizoen vordert en wat de impact is in de game.”

Vanaf 10 juli in de winkels

F1® 2020 wordt op vrijdag 10 juli 2020 uitgebracht voor het PlayStation 4 computer entertainment systeem, de Xbox One familie, waaronder de Xbox One X, Windows PC (DVD en Steam) en Google Stadia. Spelers die de Michael Schumacher Deluxe Edition aanschaffen ontvangen exclusieve content en drie dagen eerder toegang tot de game