Sony kent de laatste weken zo veel verschillende sales dat het bijna niet meer bij te benen is. Zo zijn er nu weer de voorjaarsaanbiedingen in de PlayStation Store.

In de voorjaarsaanbiedingen in de PlayStation Store is er weer een flinke lijst met games afgeprijsd. Zo is FIFA 20 voor €27,99, PES 2020 voor €19,99, maar ook Star Wars Jedi: Fallen Order voor €39,99 en The Division 2 GOld Edition voor €9,99. In totaal zijn er ruim 400 games in de aanbieding en is het zeker de moeite waard om even op deze website te kijken! Wellicht zit toevallig die ene game erbij die je al een tijdje wilt kopen!