Volgens Bethesda gaat het nog jaren duren voordat we iets te horen krijgen over Elder Scrolls 6

Ja, je leest het goed. Het gaat helaas nog wel even duren voordat we ons eerste nieuws krijgen over Elder Scrolls 6.

Via Twitter werdt Pete Hines van Bethesda benaderd over wanneer we The Elder Scrolls 6 konden verwachten. De marketing baas van Bethesda gaf aan dat dit nog lang kon duren. Hines herhaalde dat de focus bij Bethesda op dit moment bij Starfield ligt. Dus voordat deze uit is zullen we waarschijnlijk geen Elder Scrolls 6 nieuws krijgen.

“Het is na Starfield, waar je nog niets over weet,” vertelde Hines aan een Twitter volger.

“Dus als je nu naar mij komt voor nadere informatie en niet jaren later, kan ik helaas je verwachtingen niet tegemoet komen.”

Bijna een jaar geleden bevestigde Bethesda dat Starfield vóór The Elder Scrolls 6 zou uitkomen. Maar zoals Hines al aangaf, weten we nog niks over Starfield op dit moment. Beide games werden onthuld op E3 2018 met een stel CG Trailers en verder niets.

Sindsdien hebben de ontwikkelaars van Bethesda niet in het openbaar gesproken over de projecten. De meeste aandacht is naar Fallout 76 gegaan en andere projecten van de uitgever zoals Wolfenstein Young Blood en Doom Eternal.