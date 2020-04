Volgende Stadia Connect livestream aankomende week

Google heeft een nieuwe Stadia Connect event aangekondigd. Deze zal op dinsdag 28 april plaatsvinden.

Google is eigenlijk opvallend stil over de lancering en de toekomst van Stadia, maar gaat dinsdag toch weer de aandacht opzoeken. De livestream zal om 18:00 worden gehouden en uiteraard zorgen we dat jullie die hier live kunnen volgen!

It's time for another #StadiaConnect! Tune in this Tuesday 4/28 9AM PT / 6PM CET on YouTube to hear from the team and see a few new games coming to Stadia. pic.twitter.com/Fuao6QvHF3

