Volgende Nintendo console zeer waarschijnlijk een upgrade van de Switch

Nintendo wil het eigenlijk voorlopig niet hebben over een opvolger van de Nintendo Switch. Echter heeft men wel een bepaalde verwachting ervan.

De Nintendo Switch is al ruim drie jaar op de markt, maar het succes van de console lijkt vooralsnog geen einde te kennen. Zo wist Animal Crossing: New Horizons menig record te verbreken en heeft Nintendo nog veel plannen. Dit uiteraard om de levenscyclus van de hybride console zou lang mogelijk te maken.

Tijdens een onlangs gehouden meeting met de aandeelhouders liet president Shuntaro Furukawa weten dat het succes van de Switch te danken is aan het feit dat er twee modellen zijn (de reguliere en de Lite versie), maar ook doordat alle resources van het bedrijf aan games voor één platform ontwikkelen.

Echter weerhield het een aantal investeerders er niet van om te bedenken hoe een eventuele opvolger eruit zou moeten zien. Iemand zou zelfs gesuggereerd hebben dat deze ‘de limieten van een tv of een externe monitor zou moeten proberen te overschrijden’. Wat hij daar precies mee bedoelde blijft overigens nog een raadsel.

Furukawa gaf uiteindelijk toch een kleine indruk voor wat we bij een opvolger van de Nintendo Switch kunnen verwachten:

“Via Nintendo Switch hebben we veel ontdekkingen gedaan over waar een speciaal videogameplatform in het dagelijkse leven van een consument kan passen. We zien op sociale media beelden van kinderen en hun gezinnen die rond een gameconsole zitten om te spelen, wat ons een vernieuwde besef van de waarde van ons videogameplatform geeft. We zullen deze ervaringen gebruiken bij het zorgvuldig overwegen van de vorm die onze toekomstige consoles zullen aannemen. “