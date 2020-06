‘Volgende Battlefield gebruikt moderne tijd als setting’?!

We weten dat er dit jaar geen nieuwe Battlefield zal komen, maar toch zijn er al geruchten over de volgende iteratie. Deze zou namelijk weer een moderne setting gaan krijgen.

De laatste twee Battlefield-games speelden zich respectievelijk af in de Eerste en Tweede Wereldoorlog, maar daarvoor waren er al twee games die in de huidige tijd afspelen. Volgens twee goed geïnformeerde bronnen zou men deze setting weer kiezen voor de nieuwe Battlefield.

Zo gaf Tom Henderson via Twitter te kennen dat de Battlefield 3 fans volgend jaar ‘verblijd’ zullen worden. Henderson is dus niet de enige die dit claimt, want ook Jeff Grub van VentureBeat beaamt dat de setting van de volgende Battlefield in de huidige tijd zal zijn.

You'll be a happy bunny next year then 🙂 https://t.co/5sC3fd2Zxk — Tom Henderson (@_TomHenderson_) May 8, 2020

De nieuwe Battlefield wordt volgend jaar verwacht en zal alleen naar de next-gen consoles komen. Kijken jullie al uit naar een nieuwe Battlefield? Of vermaken jullie je nog met een van de voorgaande?