Volgend jaar al nieuwe Battlefield, geen nieuwe updates meer voor Battlefront 2

DICE heeft zijn boekje over gedaan over de toekomst van zijn games, waaronder de nieuwe Battlefield.

Battlefront 2 heeft de afgelopen paar jaar een goede 25 gratis updates gehad, naar eigen zeggen van EA. Alle drie de trilogieën zijn aan bod gekomen in deze content en er komt aankomende week zelfs nog een grote update; The Battle on Scarif. De eerste Battlefront had ook al content wat zich op de door Rogue One geïnspireerde planeet afspeelde.

Dit is de laatste grote update die er komt voor de game. Er blijft ondersteuning en er zullen evenementen plaatsvinden, maar daar is ook alles mee gezegd.

Voor wat betreft de nieuwe Battlefield; dat er geen grote updates meer voor Battlefield V komen, heeft vooral te maken met een nieuw deel in de reeks. EA en DICE willen hun volledige team inzetten op deze nieuwe game die schijnbaar volgend jaar al uit moet komen. Dit houdt ook in dat de grote update voor Battlefield V die aankomende zomer moet verschijnen waarschijnlijk de laatste is.

Bron: Eurogamer