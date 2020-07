Volg hier de Developer Update voor Shadowlands

De aankondiging is al weer even geleden en langzaamaan krijgen we wat meer informatie, maar veel informatie ontbreekt nog voor World of Warcraft: Shadowlands. Blizzard geeft ons vanavond een Developer Update, welke je hier kunt volgen.

Producer John Hight en Director Ion Hazzikostas gaan ons meer vertellen over de nieuwe uitbreiding. Tevens krijg we een blik op de laatste ontwikkelingen voor Shadowlands. Hierboven vind je de livestream, welke rond 17:45 van start zal gaan. Wij zijn erg benieuwd en zullen naderhand natuurlijk een opsomming maken van de getoonde content.