Vanmiddag nieuwe info Pokémon Sword en Shield-dlc

Pokémon Sword en Shield zijn inmiddels al uit en de aankondiging van de uitbreidingen is al even geleden. Gelukkig krijgen we vanmiddag weer wat verse informatie!

Volgens het Japanse Twitteraccount van Nintendo kunnen we vanmiddag rond 3 uur Nederlandse tijd een stream verwachten met nieuwe informatie. Hopelijk krijgen we een release datum voor de eerste uitbreiding; The Isle of Armor. Wat extra informatie over de inhoud van de uitbreiding is ook erg welkom.

Afgelopen januari werd al bekend gemaakt dat we twee uitbreidingen kunnen verwachten dit jaar. De eerste zou deze maand moeten verschijnen, de andere, Crown of Tundra genaamd rond de herfst. Mocht je inmiddels een beetje kwijt zijn hoe de game is of je bent nieuwsgierig geworden, check dan onze review hier.