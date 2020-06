Vanaf morgen crossplay in No Man’s Sky

Vanaf morgen is het mogelijk om spelers tegen te komen die op een van de andere platformen speelt, zo laat de ontwikkelaar weten.

Ontwikkelaar Hello Games geeft in een nieuwsbericht op hun website aan dat game vanaf morgen beschikbaar zal zijn voor Xbox One en Windows 10 via de Game Pass. De game was eerder al wel beschikbaar voor de platformen, maar nog niet voor Microsofts abonnementsdienst.

Daarnaast zal ook crossplay worden toegevoegd aan No Man’s Sky. Het is dus vanaf morgen mogelijk om met je makkers die op een ander platform spelen samen op avontuur te gaan in de enorme wereld. Hello Games is er trots op, ze zijn vooralsnog een van de weinige die crossplay ondersteunt.

No Man’s Sky krijgt naast deze grote toevoeging ook een berg aan kleine aanpassingen. Om jullie een lap met tekst te besparen, je kunt de volledige patch notes hier terug vinden.