Vampire: The Masquerade – Swansong komt naar pc en next-gen

Tijdens Nacon Connect werd een nieuwe blik op Vampire: The Masquerade – Swansong getoond.

De game werd in het najaar van 2019 aangekondigd en komt in 2021 naar de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X.

Vampire: The Masquerade – Swansong is in ontwikkeling bij Big Bad Wolf en plaatst je in de schoenen van drie verschillende vampiers, die elk tot een andere clan behoren. Elk personage heeft zijn eigen disciplines die kunnen worden geüpgraded om aan je favoriete aanpak te voldoen.

De game bevat ‘met elkaar verweven verhalen’, waarin je moet ontdekken wat feit en fictie is en keuzes moet maken die de toekomst van de Boston Camarilla zullen beïnvloeden.

Hier is het overzicht:

Hazel Iversen, de zwaan, is de nieuwe prins van de Boston Camarilla. Met een ijzeren hand in een fluwelen handschoen wil ze haar kracht laten gelden en de Masquerade afdwingen, de vampirische wet die is ontworpen om ervoor te zorgen dat mensen nooit over haar soort leren. De beste plannen van muizen en mannen worden echter vaak uiteengereten.

Nu geruchten over verraad, moord en machtsstrijd de koorts bereiken, moet je in de schaduw werken om je sekte te beschermen in een hectisch onderzoek terwijl de stad Boston in Chaos wordt ondergedompeld.

Vampire: The Masquerade – Swansong zal bij release in de Epic Games Store voor de pc verkrijgbaar zijn. Daarnaast komt de game naar de PlayStation 5 en Xbox Series X.