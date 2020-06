Valorant nu beschikbaar voor iedereen

De populaire 5v5-shooter van Riot Games was een aardige tijd in gesloten bèta. Met de nieuwe update is Valorant ook direct voor iedereen beschikbaar geworden.

In versie 1.0 zijn er weer wat dingen veranderd en een aantal nieuwe zaken toegevoegd. Zoals net al gezegd is het belangrijkste wel dat de game nu voor iedereen gratis beschikbaar is. Er is ook een nieuw personage toegevoegd: Reyna. Deze Mexicaanse lijkt kracht te halen uit het omleggen van vijanden. Deze duistere, opgespaarde kracht lijkt vervolgens weer inzetbaar voor het verslaan van tegenstanders.

Spelers mogen aan de slag met de nieuwe map Ascent. Deze door Italië geïnspireerde kaart is vrij ruim opgezet met een grotere, open ruimte in het midden. De eerste paar dagen zal deze wat vaker voorkomen in de rotatie zodat iedereen er kennis mee kan maken.

Voor alle veranderingen in Valorant versie 1.0 kun je hier terecht. Heb jij de game al gespeeld in de bèta, of ga je nu voor het eerst spelen? Wij zijn benieuwd!