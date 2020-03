Valorant gesloten bèta begint volgende week

Je zult wel wat moeite moeten doen om deel te kunnen nemen aan de gesloten bèta van Valorant, maar het is nog wel steeds mogelijk.

De gesloten bèta van Valorant zal namelijk op 7 april van start gaan. Je kunt je aanmelden door een Riot account aan te maken, deze vervolgens te koppelen aan Twitch en daar de streams van de game te bekijken.

Door middel van de bèta wil Riot Games de servers testen en uiteraard spelers de kans geven om de game uit te testen. Tijdens de beta kunnen spelers wel in-game aankopen doen, maar zullen dit gek genoeg niet meenemen naar de volledige versie. Wel krijgen ze 20% extra Valorant Points om het toch nog de moeite waard te maken. Valorant is overigens zelf wel een free-to-play game en zal dat bij release ook blijven.

Het is overigens niet bekend hoelang de beta zal duren, echter laat Anna Donlon, Executive Producer van de game, weten dat het ‘zo kort mogelijk’ is. Dit is uiteraard ook om te testen hoe veel de servers aankunnen en een handmatige piek te maken. Zodra we meer horen over de game laten we je het uiteraard weten!