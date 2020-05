Uplay geeft drie spellen gratis weg

Je kan nu op Uplay tijdelijk drie spellen gratis en voor niks downloaden. Wees er snel bij, want dit aanbod geldt tot 5 mei!

Het gaat om drie spellen die door critici en fans gezien worden als topgames, dus het is zeker je tijd waard om in te loggen op Uplay. Het gaat namelijk om Child of Light, Assassin’s Creed II en Rayman Legends. Als je op de linkjes klikt van de namen hierboven, dan ga je direct naar de pagina waar je jouw gratis game kan claimen. Let op, je moet wel eerst even inloggen met een Uplay account!