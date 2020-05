Het is recentelijk bevestigd dat de Nanite en Lumen technologie voor de Unreal Engine 5 ondersteund zal worden voor zowel de PlayStation 5 als de Xbox Series X.

Dit nieuws is waarschijnlijk zeer voor de hand liggend, maar is nog steeds de moeite waard om officieel bevestigd te krijgen. Vooral gezien Tim Sweeney, de baas van Epic Games, persoonlijk een Twitter bericht deelde over de multi-platform beschikbaarheid van Unreal Engine 5.

The Unreal Engine 5 demo on PlayStation 5 was the culmination of years of discussions between Sony and Epic on future graphics and storage architectures.

The Nanite and Lumen tech powering it will be fully supported on both PS5 and Xbox Series X and will be awesome on both.

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) May 15, 2020