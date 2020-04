Uncharted 4 en Dirt Rally 2.0 zijn de PlayStation Plus-games voor april

Vorige week lekte de PlayStation Plus games van april al en vandaag is bevestigd dat Uncharted 4 en Dirt Rally 2.0 de ‘gratis’ games zijn.

Uncharted 4: A Thief’s End is een echte must-have voor iedereen die van avonturengames houdt. Het is namelijk de afsluiter van het verhaal van Nathan Drake en is echt een spectaculaire game!

Dirt Rally 2.0 is ook een erg goede game, maar is wel specifiek voor degene die bekend zijn met de sport. Je uithoudingsvermogen en concentratie worden namelijk flink op de proef gesteld. Denk jij de nieuwe Sebastien Loeb te kunnen worden?

Beide games zijn vanaf 7 april te scoren in de PlayStation Store. Tot die tijd heb je nog de kans om de games van deze maand binnen te halen. Wat vinden jullie van het aanbod voor deze maand?!