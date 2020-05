Uitgever SOEDESCO lanceert nieuwe website

De website van SOEDESCO is vernieuwd.

Nieuwe aankondigingen?

SOEDESCO is een uitgever van games die door kleine indie studio’s ontwikkeld worden. Denk bijvoorbeeld aan Adam’s Venture: Origins, Toki Tori 2+ of Owlboy. Sinds een week heeft de website van deze uitgever een complete make-over gehad. Op het moment van schrijven zien we vooralsnog alleen drie plaatjes met slogans erop. It’s In Your Hands komt iedere keer terug. We zullen de website in de gaten houden, want wellicht heeft SOEDESCO wel iets aan te kondigen. Op hun Facebook pagina is overigens al bekend gemaakt dat ze aan het ontwikkelen zijn voor de nieuwe generatie consoles.

Deze maand verschijnen er twee games die zijn uitgegeven door SOEDESCO. De eerste heet Monstrum, verschijnt op 22 mei en komt naar alle consoles. De tweede is Adam’s Venture: Origins en komt op 29 mei naar de Nintendo Switch (de game is al uit op de andere consoles).

Heb jij games gespeeld van deze uitgever of lijken je bovenstaande games interessant? Laat het ons weten in de reacties.