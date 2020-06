Sony heeft laten weten dat het PlayStation 5 event, dat gepland stond voor 4 juni, op 11 juni alsnog plaats zal vinden.

Het event werd afgelast vanwege de moord van George Floyd en de discussie over racisme die daaruit ontstond.

Het nieuws dat het event nu op 11 juni plaatsvindt, komt van een bericht op ResetEra. Het event zal om 22:00 via Twitch te volgen zijn. Uiteraard zorgen we er weer voor dat je dat via onze site kunt volgen!