Ubisoft teast ons alvast voor het Forward event

Volgende week zondag houdt Ubisoft het Forward event en men is al begonnen om de hype aan te wakkeren.

Het event is natuurlijk een vervanging van de E3 persconferentie en we kunnen een heel lijst aan games verwachten. Bij Ubisoft is het echter nog maar de vraag of de games die je verwacht ook daadwerkelijk van de partij zijn.

We weten in ieder geval zeker dat Hyper Scape, Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine en Gods & Monsters van de partij is. Volgens geruchten gaat Ubisoft Far Cry 6 voor begin 2021 aankondigen en daarin zal Breaking Bad-acteur Giancarla Esposito mogelijk een rol in vertolken.

Ubisoft’s Forward event vindt op 12 juli om 21:00 plaats. Uiteraard zorgen we tegen die tijd ervoor dat je deze live op onze site kunt volgen!