Ubisoft komt dit jaar nog met een onaangekondigde AAA game

Naast de al bekende games heeft Ubisoft dit fiscale jaar nog plek voor een onaangekondigde AAA-game van ‘een van hun grootste’ franchises.

De ontwikkelaar maakte dit bekend tijdens de presentatie van hun jaarcijfers. Naast Assassin’s Creed Valhalla, Rainbow Six Quarantine, Watch Dogs Legion en Gods & Monsters zou er nog een onaangekondigde game voor april 2021 in de winkels moeten liggen.

Het blijft natuurlijk erg onzeker of de games hun releasedatum ook gaan halen, doordat ontwikkelaars thuis werken. Volgens CEO Yves Guillemot ligt alles nog op schema, maar wordt het in de komende maanden pas duidelijk of alles ook wel daadwerkelijk haalbaar is. Mocht het niet anders kunnen, is het dus mogelijk dat er een aantal van deze games worden uitgesteld naar 2021-2022.

In juli gaat Ubisoft een eigen event houden waarin we meer van hun komende games zullen zien. We verwachten dan ook wel te horen welke AAA game ze nog aan moeten kondigen. We verwachten heel eerlijk gezegd geen Splinter Cell (omdat het op dit moment niet de grootste franchise van de uitgever is), maar waarschijnlijk een nieuwe Far Cry..