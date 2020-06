Twin Mirror krijgt nieuwe teaser

De mysterieuze game Twin Mirror heeft een nieuwe teaser gekregen die het allemaal net iets duidelijker maakt. Een beetje dan. Check ‘m snel!

Als je een beetje van mysterie houdt en Twin Peaks hebt gekeken en niet in slaap bent gevallen, dan is deze game voor jou! De psychological adventuregame gaat over een journalist die in een stadje in West-Virginia bij een aantal oude vrienden komt kijken. Hij raakt echter verstrikt in een onderzoek die duistere geheimen van het stadje aan het licht brengen. Klinkt wel ergens bekend hè?

Ontwikkelaar Dontnod, bekend van de Life is Strange-games heeft aangegeven dat Twin Mirror niet uit verschillende episodes zal bestaan, maar in een keer uit komt. Wanneer is echter nog niet zeker, een release datum is namelijk nog niet gegeven.