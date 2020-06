Tweede raid Tom Clancy’s The Division 2 vanaf 30 juni gratis beschikbaar

Operation Iron Horse, de langverwachte tweede raid voor Tom Clancy’s The Division 2, is vanaf 30 juni 18:00 uur gratis beschikbaar op Xbox One, PlayStation 4 en PC.

In Operation Iron Horse begeven acht spelers zich naar een metaalfabriek waar de True Sons wapens maken om Washington D.C. over te nemen. Om de raid succesvol te voltooien, moeten spelers nauw samenwerken en al hun vaardigheden op de juiste manier gebruiken. Operation Iron Horse introduceert onder andere nieuwe puzzels en mechanismen die ervoor zorgen dat samenwerken de enige sleutel tot de overwinning is. De raid levert spelers uiteraard exclusieve loot op, zoals nieuwe gear sets en exotische wapens.

Spelers die The Division 2 of de uitbreiding Warlords of New York bezitten, krijgen gratis toegang tot Operation Iron Horse. De raid is speelbaar zodra spelers van Warlords of New York level 40 hebben bereikt. Spelers die enkel de basisgame bezitten, moeten level 30 hebben bereikt en nemen deel vanaf 7 juli. De raid is speelbaar in de moeilijkheidsgraad ‘Normal’ en (vanaf een later moment) ‘Discovery’, die matchmaking introduceert.

De ‘Race to World First’ maakt zijn terugkeer met deze tweede raid. Het eerste team dat de raid voltooid, wordt geëerd met een plek in het Witte Huis. Alle acht spelers worden vereeuwigd in een speciaal schilderij dat aan een van de muren van het Witte Huis komt te hangen.

Tom Clancy’s The Division 2 is reeds verkrijgbaar voor Xbox One, PlayStation 4 en PC.