Tweede deel Final Fantasy 7 Remake gehinderd door corona

Vanwege het coronavirus heeft de ontwikkeling van het tweede deel van de Final Fantasy 7 Remake wat vertraging opgelopen. Desondanks is het waarschijnlijk geen reusachtige achterstand.

In een recent interview met The Guardian vertelde regisseur van Final Fantasy 7 Remake Naoki Hamaguchi en producent Yoshinori Kitase over hun ideeën voor het tweede deel. Daarnaast lieten ze ook weten wat de stand van zaken is met betrekking tot de corona pandemie.

“Het doet mij pijn en verdriet om zoveel mensen te zien lijden aan het virus,” vertelde Kitase aan The Guardian. “Toen we de release datum prikte voor de game, kon niemand een wereldwijde pandemie hebben voorspeld zoals deze. En de release van de game tijdens deze ongekende situatie heeft ons overrompeld.”

“Op dit moment is het team nog steeds op afstand aan het werken aan de volgende game. Onze productiviteit zal tijdelijk onder de honderdprocent komen qua efficiency, maar ik denk niet dat het een grote impact op de lange duur heeft.” Aldus Kitase.

“Ik hoop oprecht dat Final Fantasy 7 Remake een moment van opluchting en plezier kan bieden voor diegene die de stress van de lockdown moeten doorstaan.”

Het eerste deel van Final Fantasy 7 Remake kwam in april uit op de PlayStation 4. Check hier onze review!