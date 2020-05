Twee voormalige Respawn-veteranen open Gravity Well

Drew McCoy en Jon Shiring hebben de handen bijeen gesloten en hebben een indie studio geopend onder de naam Gravity Well.

Drew McCoy verliet eerder dit jaar de ontwikkelaar achter Apex Legends, Titanfall en Star Wars Jedi: Fallen Order om aan een nieuw avontuur te kunnen beginnen. Samen met Jon Shiring heeft hij dat avontuur gevonden in Gravity Well.

De studio gaat ervoor om AAA games te maken, maar toch een relatief kleine studio te blijven. De heren zijn ervan overtuigd dat studio’s met meer dan 100 medewerkers vaak neigen om ‘creatieve problemen’ te krijgen en hun behendigheid verliezen.

Gravity Well mikt op de hoogtepunten zo’n 80 à 85 man in dienst te hebben. Dit zou er ook voor moeten zorgen dat het team beter kan communiceren en herhalen.

De studio gaat ook meer risico nemen en experimenteren, zonder daarbij de gezondheid van het personeel in gevaar te brengen. De studio is namelijk ‘anti-crunch’.

De nieuwe studio gaat ook handig in op de huidige situatie met de coronacrisis. Ze zoeken namelijk medewerkers die vanaf thuis kunnen werken. Hierdoor is het voor hen niet alleen makkelijker een studio op te bouwen tijdens een pandemie, maar ook personeel van verder weg aan te kunnen nemen.

Gravity Well heeft op dit moment 11 vacatures openstaan, maar in geen van hen staat ook maar een hint naar wat ze aan het maken zijn. We weten wel dat ze aan games voor de next-gen consoles en pc gaan werken.