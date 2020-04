Trials of Mana demo offline gehaald na exploit

De volledige game is ook sinds twee dagen verkrijgbaar, maar voor de twijfelende speler was er ook een demo beschikbaar. Door een exploit was echter de hele game ineens beschikbaar, dus is deze gauw weer offline gehaald.

Square Enix maakt via een post op Steam bekend dat door ‘onvoorziene omstandigheden’ de demo offline is gehaald. Deze omstandigheden betekende dat slimme spelers een manier hadden gevonden om vanuit de demo het gehele spel te spelen. Square Enix zat hier natuurlijk niet op te wachten. Het lijkt er vooralsnog op dat dit alleen op de PC-versie werkte.

Door een aantal bestanden te kopiëren kon de volledige versie beschikbaar worden gemaakt. De demo zal echter snel genoeg weer online komen, zodra er een oplossing voor gevonden is. Ook zal de progressie die spelers hebben gemaakt mee worden genomen naar het volledige spel, ondanks de exploit. Zelf mag ik ook met de game aan de slag, dus een review is in de maak! Trials of Mana is nu verkrijg baar voor de Playstation 4, Nintendo Switch en de PC.