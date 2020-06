Eerste trailer Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Nadat vorige week al hints van de komst van Crash Bandicoot 4: It’s About Time verschenen, kon Activision niks anders dan bevestigen. Vandaag heeft de uitgever een eerste trailer van de game vrijgegeven.

In de trailer toont ontwikkelaar Toys for Bob dat Crash Bandicoot 4: It’s About Time dezelfde platformgame wordt als die uit de originele trilogie. Echter zullen er wel allerlei vernieuwingen zijn aan de gameplay, zoals nieuwe power-ups, maar ook qua personages.

Je zult namelijk niet meer alleen als Crash of Coco spelen, maar als niemand minder dan Dr. Neo Vortex. Dit personage zal ook een hele andere moveset hebben dan de twee Bandicoots. We kunnen niet wachten tot 2 oktober, want dan ligt de game in de winkels voor de PlayStation 4 en Xbox One.