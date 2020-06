Total War: Troy eerste 24 uur gratis in Epic Games Store

Total War: Troy is niet alleen tijdelijk exclusief verkrijgbaar in de Epic Games Store, maar ook de eerste 24 uur na lancering gratis!

Hiervoor heeft Epic Games een deal met The Creative Assembly gesloten. De game is dus een jaar alleen verkrijgbaar in de digitale winkel van Epic Games en zal daarna ook naar Steam komen.

Het lijkt erop dat Total War: Troy de enige game van The Creative Assembly is die exclusief in de Epic Games Store zal verschijnen. De ontwikkelaar wil met toekomstige games ook zoveel mogelijk platformen tegelijkertijd launchen.

De nieuwste Total War staat voor 13 augustus in de planning. Gaan jullie een poging doen om de game gratis uit de store te halen?