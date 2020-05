Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 gameplay

Voor iedereen die zich na Tony Hawk’s Pro Skater 5 niet snel in de maling laat nemen, zijn deze beelden wellicht positief. De gameplay van Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 ziet er nostalgisch goed uit!

De collection staat voor 4 september in de planning voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One. De game krijgt bij de lancering geen microtransacties, maar daarna is het nog niet duidelijk waar de uitgever nog een slaatje uit gaat proberen te slaan. Een gewaarschuwd mens voor twee en uiteraard zullen wij dit voor jullie in de gaten blijven houden.