Tom Clancy’s Rainbow Six Siege dit weekend gratis te spelen

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege is van donderdag 11 juni tot en met zondag 14 juni gratis te spelen op PlayStation 4, Xbox One en Windows PC via Uplay. Nieuwe spelers hebben direct toegang tot alle maps, modi en de 20 originele Operators.

Spelers die de game gedurende het gratis weekend aanschaffen, behouden hun progressie en profiteren bovendien van hoge kortingen. Voor nieuwe spelers is dit het ideale moment om zich aan te sluiten bij de inmiddels meer dan 60 miljoen spelers in de Tom Clancy’s Rainbow Six Siege-community. Daarnaast krijgen alle spelers die meespelen tijdens het gratis weekend en in het bezit zijn van Tom Clancy’s The Division 2, een Thermite Outfit voor hun agent in The Division 2. Voor meer informatie, tijden en kortingen tijdens het gratis weekend, bezoek rainbow6.com/freeweekend.

Het tweede seizoen van het vijfde jaar van Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, Operation Steel Wave, is reeds beschikbaar op de technical test server en introduceert een nieuwe aanvaller en verdediger, respectievelijk Ace uit Noorwegen en Melusi uit Zuid-Afrika. Ook is de map House geheel opnieuw ontworpen en zijn er tal van andere gameplayverbeteringen doorgevoerd. Binnenkort is Operation Steel Wave op alle platformen gratis beschikbaar.