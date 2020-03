Those Who Remain uitgesteld vanwege Coronavirus

Horrorgame Those Who Remain stond eerst gepland voor een release op 15 mei. Het Coronavirus heeft echter, zoals met veel dingen, roet in het eten gegooid.

Door ontwikkeling omtrent het virus zijn medewerkers van ontwikkelstudio Camel 101 gedwongen thuis te werken. Dit heeft dus voor de vertraging gezorgd. De nieuwe releasedatum van de game staat nu op een onbekende datum in juni. De fysieke versie van de game zal vervolgens ergens in juli verschijnen.

Those Who Remain draait om Edward, die het fictieve stadje Dormont bezoekt. Eenmaal aangekomen wordt hij al snel belaagd door schaduwachtige wezens en moet hij zien te overleven.