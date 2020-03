The Outer Worlds voor de Nintendo Switch krijgt release datum

Dat de game naar de Switch zou komen waren we al enige tijd van op de hoogte. Een datum bleef echter nog even uit. Obsidian laat ons nu weten dat we vanaf 5 juni aan de slag mogen.

The Outer World zal zowel een digitale als fysieke uitgave krijgen, beide voor €59,-. Als je kiest voor de fysieke variant heb je echter nog wel een extra patch te downloaden. Deze zogenoemde day one patch van 6GB bevat wat extra bestanden, zoals hi-res textures en een aantal standaard fixes.

Mocht je je afvragen wat de game precies is, lees dan eens de review door die ik toentertijd heb geschreven. Terug te zien aan het cijfer vond ik ‘m erg goed en sta zelfs in twijfel om deze handzame variant ook in huis te halen.