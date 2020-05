The Outer Worlds zou eigenlijk op 6 maart voor de Nintendo Switch verschijnen, maar die datum werd voor onbepaalde tijd verschoven. We hebben inmiddels een nieuwe releasedatum.

De RPG van Obsidian Entertainment zal namelijk op 5 juni naar de Nintendo Switch komen. De game verscheen in oktober vorig jaar al voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One en wist ons aardig te overtuigen. We zijn benieuwd of de game ook net zo goed is op de hybride console van Nintendo.