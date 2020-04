Microsoft heeft nog meer games aangekondigd die deze maand naar Xbox Game Pass voor pc en console zullen komen.

Xbox One

The Long Dark (16 april)

Gato Roboto (21 april)

Deliver Us the Moon (23 april)

Hyperdotc (20 april)

Levelhead (30 april)

pc

The Long Dark (16 april)

Gato Roboto (21 april)

Deliver Us the Moon (23 april)

Hyperdotc (20 april)

Gears Tactics (28 april)

Levelhead (30 april)

Op 30 april zullen er ook een aantal games de bibliotheek van de pc-versie verlaten, namelijk:

The Banner Saga 2

Bomber Crew

Full Metal Furies

Ruiner

Silence: The Whispered World 2

Smoke and Sacrifice

Eerder deze maand werden al games als NieR: Automata, Journey of the Savage Planet en Totally Reliable aan de service toegevoegd. Check de link voor alle details. Wat vinden julllie van de abonnementsdienst van Microsoft? Laat het ons weten in de reacties.