The Last of Us: Part II voor onbepaalde tijd uitgesteld

Sony liet onlangs nog weten geen uitstellen te verwachten door het coronavirus, maar helaas is het toch gebeurd. The Last of Us Part II is namelijk voor onbepaalde tijd uitgesteld.

In een statement laat Naughty Dog weten waarom men de game wederom heeft moeten uitstellen.



Naast de opvolger van een van de beste games ooit gemaakt, is ook Iron Man VR uitgesteld. Het is jammer om te lezen dat deze games uitgesteld worden, maar wij vinden het belangrijker dat de ontwikkelaars gezond blijven. We hopen dat de game niet voor al te lange tijd uitgesteld wordt, maar met dit virus in omloop is dat alleen maar gissen.