The Last of Us: Part II verbruikt 100GB van je harde schijf

Sony heeft bekendgemaakt hoeveel ruimte je op je harde schijf moet vrijhouden om The Last of Us: Part II te installeren.

Eerder deze week werd bekend dat The Last of Us: Part II dan eindelijk op 19 juni zal verschijnen. De game werd uitgesteld vanwege het coronavirus. Voornamelijk doordat het virus voor problemen met de distributie van de game zorgde.

De game kon daardoor ook niet meer gepre-orderd worden in de PlayStation Store, maar dat is vanaf vandaag ook weer mogelijk. Kunnen jullie ook niet wachten om met de game aan de slag te gaan?