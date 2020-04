The Last of Us: Part 2 verschijnt op 19 juni

The Last of Us: Part 2 werd onlangs voor onbepaalde tijd uitgesteld. Gelukkig hoeven fans niet heel lang extra te wachten om ermee aan de slag te kunnen.

Ondanks dat het coronavirus nog niet helemaal onder controle is, durft Sony blijkbaar toch een gokje te nemen. Wellicht dat het succes van Final Fantasy VII Remake er ook voor gezorgd heeft dat de platformhouder het aan durft.

The Last of Us: Part 2 zal nu op 19 juni verschijnen. Dit zal overigens wel ten koste gaan van Ghost of Tsushima, die nu een maand later zal verschijnen.