The Last of Us: Part 2 is goud gegaan

Ruim een maand voor de release is The Last of Us: Part 2 goud gegaan.

Neil Druckmann van Naughty Dog maakte dit vandaag bekend via Instagram. Hij bevestigde dat de game goud is gegaan en dat er nu discs gedrukt worden.

Hieronder kun je de bekendmaking bekijken.

Ondanks het lekken van enorme spoilers zijn er enorm veel vooruitbestellingen gedaan.

The Last of Us: Part 2 komt 19 Juni uit op de PlayStation 4.

Kijken jullie ook uit naar de release? Laat het ons weten bij de reacties!