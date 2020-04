The Last of Us: Part 2 gaat vermoedelijk over wraak tegen een ‘homofobische Christelijke cult’

Naughty Dog’s vertraagde vervolg van The Last of Us gaat volgens nieuwe geruchten over wraak tegen een homofobische Christelijke cult.

Deze informatie kwam naar buiten via een sindsdien verwijdert bericht op 4Chan (via PinkNews), van een vermoedelijke ‘direct familielid’ van Naughty Dog’s personeel, welke sindsdien verwijderd is. Zoals met alle geruchten (vooral die van 4Chan) moet deze informatie met een korreltje zout genomen worden. Desalniettemin, als je geen risico wil lopen op spoilers, kan je beter niet verder lezen.

Volgens het gelekte bericht zal het verhaal van The Last of Us 2 zich concentreren op de opbloeiende romance tussen protagonist Ellie en haar geliefde Dina – dit gedeelte was al bevestigd door de ontwikkelaar. Deze wordt echter verstoord door een aanval van de Seraphites, die naar verluid de relatie zien als zondig.

Volgens het bericht resulteert dit in de dood van Dina – en uiteindelijk in die van een ander belangrijk personage: Joel. Zodoende zal The Last of Us 2 draaien om de wraak van Ellie.

Het bericht bood ook een aantal details over Ellies verleden. Volgens de schrijver is de onbekende vrouw in de trailer namelijk de moeder van Ellie. Daarnaast maakte haar vader deel uit van de cult en is hij vermoord omdat hij een relatie had met een buitenstaander.

The Last of Us: Part 2 is helaas vanwege het coronavirus tot onbepaalde tijd uitgesteld. Wij van GamingNation houden jullie uiteraard op de hoogte als er een nieuwe releasedatum bekend is!