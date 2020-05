The Last of Us: Part 2 dev diary over details maken aan de personages en de wereld

The Last of Us: Part 2 ligt over drie weken in de winkels en de marketing ervan begint aardig op stoom te komen. In een nieuwe dev diary bespreken enkele ontwikkelaars hoe zij details aan de personages en de wereld aanbrengen.

Eerder deze week kregen we ook al acht minuten aan gameplay te zien en gaf Neil Druckmann nogmaals zijn visie over de totstandkoming van de game. In de bovenstaande dev diary wordt er dieper ingegaan op de details in de game.

The Last of Us Part 2 verschijnt op 19 juni, exclusief voor de PlayStation 4.