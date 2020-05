The Elder Scrolls: Blades nu verkrijgbaar op de Nintendo Switch

The Elder Scrolls: Blades is niet alleen uit Early Access gekomen, maar is vanaf vandaag ook verkrijgbaar voor de Nintendo Switch.

Vandaag heeft Bethesda Game Studios met Update 1.7 The Elder Scrolls: Blades uit Early Access gehaald en gereleased voor Nintendo Switch, vanaf nu gratis te downloaden in de Nintendo Game Store. Blades is met elke update gegroeid dankzij feedback van de spelers, wat PvP Arena, guilds, uitrustingen, nieuwe quests, het verwijderen van chest timers en meer heeft teweeggebracht.

Dankzij cross-progressie kunnen spelers hun avonturen op de Switch weer oppikken waar ze gebleven waren op mobile door hun Bethesda.net account te linken. Cross-platform functionaliteit laat spelers ook toe om te chatten met hun guild-leden en te vechten met andere spelers in de Arena, ongeacht het platform.

De Nintendo Game Store biedt nu ook een Quick Start Edition aan, een eenmalige bundel voor € 14,99 die 30.000 Gold, 2.000 Gems, bouwmaterialen, de exclusieve Sylvan Fountain decoratie en zeldzame uitrusting bevat die ooit toebehoorde aan de Bloodfall King.

De launch op Switch is niet het enige waar spelers naar kunnen uitkijken in Update 1.7. Ook de volgende zaken zijn vanaf vandaag beschikbaar in Blades:

• Daag de Grand Champion uit en ga op gloednieuwe quests – Update 1.7 introduceert zes nooit eerder vertoonde missies, waaronder een nieuwe opdrachtenreeks die in dezelfde stijl speelt als de PvP Arena-modus van Blades die spelers uitdaagt om te vechten tegen een reeks steeds sterker wordende tegenstanders in de aanloop naar de Grand Champion.

• Arena beloningen en Guild Leaderboards – Update 1.7 reset de PvP leaderboards en zal bijkomende prijzen zoals Gems, Health Potions en Chests belonen aan spelers, afhankelijk van welke Arena ze behaald hebben – alsook een uniek hoofddeksel voor de hoogst geplaatste spelers.

• Vier dat Blades uit Early Access treedt met een gratis geschenk – Om Early Access-spelers te bedanken, is er een gloednieuwe decoratie nu gratis te verkrijgen simpelweg door in te loggen.