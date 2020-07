The Dark Pictures Anthology: Little Hope lanceert op 30 oktober

Little Hope, de gloednieuwe game in The Dark Pictures Anthology wordt op 30 oktober uitgebracht. Ervaar spannende en angstaanjagende momenten in de singleplayer-modus, met vrienden in de 2 Player Online Shared Story of met maximaal 5 spelers in de Movie Night-modus.

In Little Hope zijn vier studenten en hun professor in een verlaten stadje vast komen te zitten door een mysterieuze mist. Wanhopig zijn ze op zoek naar een manier om te ontsnappen, terwijl ze vanuit de schaduwen achtervolgd worden door visioenen van het sinistere en gruwelijke verleden van het stadje. Om te kunnen overleven, moeten ze de mysteries ontrafelen die achter deze meedogenloze, duistere verschijningen schuilgaan voordat kwaadaardige krachten hun zielen één voor één de hel in sleuren.

The Dark Pictures Anthology: Little Hope zal beschikbaar zijn in Standard, Limited en Collector’s edition met een vroege aankoopbonus – enkel beschikbaar voor pre-order in digitale winkels en bij deelnemende retailers.

• De Limited-Edition bundel, die enkel verkrijgbaar is bij deelnemende retailers, bevat de games Little Hope & Man of Medan, een stoffen Dark Pictures-kaart, twee kaartspelden en een Steelcase (met 4 slots) voor een speciale prijs.

• De Collector’s Edition bevat de Little Hope-game, een stoffen Dark Pictures-kaart, twee kaartspelden, een Steelcase (met 4 slots) en een replica van Mary’s poppetje uit 1692. Deze editie is exclusief voor de Bandai Namco Entertainment Europe E-commerce Store.

• Pre-order bonus: Vroege toegang tot The Curator’s Cut (nieuwe scènes als aanvulling op de theatrical cut, verschillende speelbare personages met keuzes en resultaten)