In de Dev Diary gepresenteerd door Pete Samuels, CEO van Supermassive Games en Executive Producer van The Dark Pictures Anthology, nemen fans een kijkje achter de schermen bij de ontwikkeling van Little Hope.

Daarnaast leren ze meer over de heksenprocessen van New England uit 1692 waarop het verhaal uit de game is gebaseerd.

Pete Samuels deelt meer details over de invloeden en inspiratie die hebben geleid tot een gloednieuw verhaal dat plaatsvindt in het stadje Little Hope. Hij legt ook uit welke aanpassingen er zijn doorgevoerd dankzij feedback van de fans op de eerste game uit de reeks, Man of Medan.