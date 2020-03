The Crew 2 Inner Drive nu gratis beschikbaar

Inner Drive, de vijfde grote update voor The Crew 2, is nu gratis beschikbaar voor alle spelers op PlayStation 4, Xbox One, Windows PC en Stadia.

The Crew 2 Inner Drive introduceert 20 nieuwe voertuigen die voor alle spelers beschikbaar zijn om te vrij te spelen of aan te schaffen, waaronder de gloednieuwe Koenigsegg Jesko 2020 (Hypercar) en de nieuwste Ford Mustang Shelby GT500 2020 (Street Race). Spelers racen met de nieuwe voertuigen in de wekelijkse LIVE Summits in de strijd om de top van de ranglijst. Bovendien krijgen spelers eenmaal per maand de kans om deel te nemen aan een Premium LIVE Summit, waarin speciale edities van voertuigen te verdienen zijn.

Spelers hebben de keuze uit vier nieuwe cosmetische categorieën om hun voertuigen nog meer te personaliseren, waaronder raamtinten en het veranderen van de kleur en vorm van de nitro van een voertuig. Daarnaast hebben spelers ook de keuze uit acht nieuwe avatars voor achter het stuur.

Op Stadia hebben spelers van de game toegang tot de basisgame en alle grote updates uit jaar een en twee. De user interface, tekst, graphics en meer functionaliteiten van de game zijn opnieuw ontworpen voor het schermformaat van smartphones en passen zich automatisch aan op het gebruikte platform. Bovendien beschikt de Stadia-versie over Stream Connect, waardoor spelers mee kunnen kijken op het scherm van vrienden. Voor meer informatie over The Crew 2 op Stadia, bezoek thecrewgame.com.

The Crew 2 is reeds verkrijgbaar voor PlayStation 4, Xbox One, Windows PC en Stadia en wist ons aardig te vermaken!