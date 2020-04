The Coma 2: Vicious Sisters komt in mei naar de PS4 en Switch

Na een release eerder dit jaar op de PC, zal de Koreaanse horrorgame The Coma 2: Vicious Sisters in mei op de PS4 en Switch verschijnen. Dit maakt uitgever Headup bekend in een persbericht.

The Coma 2 speelt zich af op een middelbare school waarin hoofdpersoon Mina Park verstrikt raakt in een schaduwversie van de echte wereld. Leuk detail is dat Mina een zijpersonage was in de eerste Coma-game. Volgens Headup hoef je dit eerste deel niet gespeeld te hebben om het tweede deel te kunnen beginnen. Zodra we een precieze releasedatum krijgen, zal je het hier kunnen teruglezen.