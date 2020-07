Test Drive Unlimited Solar Crown aangekondigd

KT Racing heeft de eer om de Test Drive Unlimited serie opnieuw leven in te blazen. Dat gaan ze proberen met Solar Crown.

De game werd aangekondigd tijdens het Nacon Connect event en is alleen nog wel in vroege stadium van ontwikkeling. Ondanks dat de game weer een andere ontwikkelaar heeft, is creative director Alain Jarniou wel een bekende van de serie. Hij was namelijk de game director van Test Drive Unlimited 2 en heeft ook geholpen bij de eerste uit de Unlimited-reeks.

KT Racing heeft wel laten weten dat ze ‘DNA van de serie’ zullen waarborgen. Spelers zullen op een luxueuze eiland rijden met ‘prachtige bolides’. Dit eiland zal overigens op een 1:1 schaal zijn nagemaakt.

In de game zul je strijden in de Solar Crown, een competitie met ‘mysterieuze inzet’ om de status van hun personage binnen de gemeenschap te verbeteren. Je zult ook weer flink kunnen customizen aan je wagens en je personage.

De game zal je erg veel vrijheid geven hoe je progressie kunt boeken. De ontwikkelaar heeft voor de rest nog geen informatie over de platforms of een releasedatum onthuld, aangezien de game nog niet heel lang in ontwikkeling is.