System Shock krijgt een demo op Steam en GOG

Nightdive Studios heeft een demo van de System Shock remake op Steam en GOG gezet en die kun je nu al proberen!

In de demo keren spelers terug in de cyberpunk wereld van 2072. De ontwikkelaar laat in een persbericht weten dat de remake trouw blijft aan het origineel qua verhaal, styling en gameplay, maar toch een nieuwe look en gevoel zal hebben.

De demo is nu te vinden op GOG en Steam en ten ere van de lancering ervan zal CEO Stephen King een walkthrough livestreamen op Twitch. Daarin krijgen fans ook de kans om vragen over de game te stellen.

Tot slot teast de ontwikkelaar dat er in juni nog veel meer System Shock nieuws zal worden vrijgegeven. Wellicht dat daar ook een releasedatum bij zit..