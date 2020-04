System Shock 3 nog steeds in ontwikkeling ondanks lockdown

Ondanks dat er geruchten gingen dat er medewerkers van Otherside ontslagen werden, is de ontwikkeling van System Shock 3 niet in het geding gekomen.

Een vertegenwoordiger van Otherside Entertainment heeft een bericht op het forum geplaatst om te laten weten dat ‘ze er nog steeds zijn’.

Walter Somol schrijft in het bericht:

“We’re all working remotely right now, probably like most of you. “Our new concept is coming along nicely and we are really excited about it. We have cool and we think distinctive art style for it and we have that and gameplay coming together in UE4. I know it’s a tease, but I just can’t really say anything about it at this point.

“I hope you all are staying safe and healthy in these unfortunate times. Maybe even gaming more than usual, I know I am.”